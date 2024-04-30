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Dünya
The Guardian 30.04.2024 07:21

Japonya'da ayı saldırısı alarmı: Yapay zeka devreye sokulacak

Japonya'da geçtiğimiz yıl ayıların saldırılarında 6 kişi öldü, 200'den fazla kişi de yaralandı. Rekor sayıda saldırının ardından ülke, yapay zekalı ayı uyarı sistemini deneyecek.

Japonya'da ayı saldırısı alarmı: Yapay zeka devreye sokulacak

Japonya'nın merkezindeki Toyama vilayetindeki bir pilot sistem, insanlara yakın alanlarda hareket halindeki ayıları tespit etmek için hükümet, belediye ve özel güvenlik kameralarından gelen canlı yayınları izleyecek ve ilgili yerel yetkililere, polise ve avcılara anında uyarılar gönderecek.

Yapay zeka aynı zamanda ayıların hareket kalıplarını izlemek ve gelecekte nerede olacaklarını tahmin etmeye çalışmak için de kullanılacak.

Plan başarılı olursa, ülkenin önemli ayı popülasyonlarının bulunduğu diğer bölgelerinde de uygulamaya konacak.

Mart ayına kadar 19 ildeki ayı saldırılarında 200'den fazla yaralanma ve 6 ölüm meydana geldi.

Bu, ülke çapındaki verilerin kullanıma sunulmasından bu yana kaydedilen en yüksek rakamlardı.

Ayıların temel gıdalarının hasatındaki dalgalanmalar ve kırsal kesimdeki nüfus azalması, hayvanlarla karşılaşmaların artmasındaki faktörler olarak gösterildi.

Uzmanlar, kırsal kasaba ve köylerdeki gürültülü davranışları ayıları uzak tutmaya yardımcı olan çocukların sayısındaki istikrarlı düşüşün de başka bir faktör olduğuna inanıyor.

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