Kanada'nın Kingston kentinde, 16-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Laser 4.7 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Derin Baytur, 71 net puanla 16 yaş altı kategorisinde şampiyonluğa ulaşırken, genel sıralamada ise beşinciliği elde etti.

33 ülkeden 117 sporcunun yer aldığı yarışmalarda şampiyon olan Baytur, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda ailesi, Türkiye Yelken Federasyonu Sportif Direktörü Fatih Özmen, Karşıyakaspor Kulübü yetkilileri ve vatandaşlarca karşılandı.

Alandakilerin alkış ve tezahüratlarla desteklediği Derin Baytur, "Türkiye" sloganları eşliğinde havalimanından ayrıldı.

Kaynak: AA