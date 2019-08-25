Spor
Adil Rami Fenerbahçe için İstanbul'da
25 Ağustos 2019 Pazar 17:35 - Son Güncelleme 25 Ağustos 2019 Pazar 17:46
Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi yapacağı Fransız futbolcu Adil Rami, İstanbul'a geldi.
Fransa'nın Marsilya şehrinden İstanbul Havalimanı'na gelen Adil Rami, basın mensuplarına açıklamada bulunmadı.
Adil Rami, 26 Ağustos Pazartesi günü sağlık kontrolünden çıkacak sonuca göre sarı-lacivertli kulüple transfer görüşmelerinde bulunacak.
Kaynak: AA
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