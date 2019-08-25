Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi’nde yapılan imza törenine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Başkan Yardımcısı Sertaç Güven de katıldı.

Daniel Sturridge'in Trabzonspor camiasına hayırlı olmasını dileyen Ağaoğlu, "Transfer ettiğimiz oyuncuların sadece performans olarak takıma katkıda bulunmaları değil, bütün transferlerde söylediğim gibi; altyapıdan gelen genç oyuncularımızın yetişmelerinde de önemli birer figür olduklarına inanıyoruz. Daniel de herkesin bildiği gibi dünya futbolunda kendisini kanıtlamış, herkesin tanıdığı bir yıldız. Kendisinden çok ciddi beklentilerimiz var" dedi.

"Takımımızın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım"

Daniel Sturridge de Trabzonspor'un bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Özellikle en büyük teşekkürü taraftarımız hak ediyor. Sosyal medya üzerinden bütün aileme ve arkadaşlarıma çok güzel mesajlar attılar. Buraya gelmek için ikna olmamda çok büyük katkı sağladılar. Takımımızın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" değerlendirmesini yaptı.

İmza törenin ardından Ahmet Ağaoğlu, “Transfer ettiğimiz oyuncular ve kadromuzdaki oyuncular gelirleri ölçüsünde forma aldılar. Hepsinin hayranları var. Kendisinin hayranları da oldukça fazla. Geniş bir coğrafyada tanınıyor. Şimdi kendisi kaç forma alıyor?" diye sordu.

Daniel Sturridge ise, "Şimdilik bin forma alıyorum. Taraftarlarımızla birlikte büyük de bir ailem var. Onun için şimdilik bin adet ile başlıyorum ama gol attıkça eminim çok daha fazla almak zorunda kalacağım” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA