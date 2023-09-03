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Spor
AA 03.09.2023 20:20

Dünya Motokros Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen FIM Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) ikinci gün yarışları sona erdi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları tamamlandı
[Fotograf: AA]

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda, MXGP ve Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) yarışları yapıldı.

MXGP Türkiye'yi Honda'nın Slovak sporcusu Tim Gajser kazanırken, Kawasaki'den Fransız Romain Febvre ikinci, Yamaha'dan Fransız Maxime Renaux üçüncü sırada yer aldı.

Dünya sıralamasında lider olan GASGAS'ın İspanyol yarışçısı Jorge Prado, MXGP Türkiye'yi 10'uncu sırada bitirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Prado, Türkiye etabı sonrası MXGP'de 841 puanla birinciliğini korurken, Febvre 774 puanla ikinci sırada yer aldı. Yamaha'dan İsviçreli Jeremy Seewer 676 puana ulaşarak üçüncü sıraya yerleşti.

MX2 Türkiye yarışını KTM'den Belçikalı Liam Everts kazanırken, Kawasaki'den Norveçli Kevin Horgmo ikinci, Yamaha'dan Belçikalı Jago Geerts ise üçüncü oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Lider durumda bulunan KTM'nin İtalyan sporcusu Andrea Adamo, yarışı 6. sırada bitirdi.

Genel klasmanda Adamo, MX2 Türkiye etabı sonrasında puanını 732'ye çıkararak liderliğini korudu. Everts 684 puanla ikinci, Geerts ise 650 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Yarışların ardından ödül töreni düzenlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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