Hafif Sağanak Yağışlı 17ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 03.09.2023 20:03

Ankara'da düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası sona erdi

Ankara'da yapılan Türkiye Eskrim Şampiyonası tamamlandı.

Ankara'da düzenlenen Türkiye Eskrim Şampiyonası sona erdi
[Fotograf: AA]

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde üç gün süren şampiyonaya 26 ilden 427 eskrimci katıldı.

Kadınlar ve erkekler kılıç kategorilerinde düzenlenen karşılaşmaların ardından sona eren şampiyonada, flörede Alisa İsbir ve Alp Eyüpoğlu, epede Nilahsen Erten ve Ali Ege Say, kılıç branşında ise Nisanur Erbil ve Enver Yıldırım şampiyon oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporculara madalyalarını, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Vekili Müminhan Bilgin, Türkiye Eskrim Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Portakal ve müsabaka gözlemcisi uluslararası hakem Abdussamet Arslan verdi.

Şampiyonada madalya kazanan sporcuların isimleri şu şekilde:

Büyük kadınlar flöre

1- Alisa İsbir (Spor Toto SK)

2- Almıla Birçe Durukan (Atlantis SK)

3- Firuze Ayşen Güneş (Angora Pars Eskrim SK)

3- Nazlı Ceren Alioğlu (Marmara Eskrim SK)

Büyük erkekler flöre

1- Alp Eyüpoğlu (Altınyurt SK)

2- Can Alkış (Angora Pars Eskrim SK)

3- Mustafa Burak Çufadar (Angora Pars Eskrim SK)

3- Baha Baykal Çetinel (Altınyurt SK)

Büyük kadınlar epe

1- Nilahsen Erten (Alfa Eskrim SK)

2- Ceren Cebe (Alfa Eskrim SK)

3- Beyza Halvacıay Bacak (Efsane Eskrim SK)

3- Berra Sonyüksek (Antalya Eskrim GSK)

Büyük erkekler epe

1- Ali Ege Say (Mersin Eskrim SK)

2- Hilmi Taha Ekenler (Efsane Eskrim SK)

3- Buğra Ünal (Ankara ferdi)

3- Halis Efe Elibol (Ankara Esk. ve Pent. SK)

Büyük kadınlar kılıç

1- Nisanur Erbil (Samsun B.B. GSK)

2- Deniz Selin Ünlüdağ (Sportoto SK)

3- Nil Güngör (Kastamonu Eskrim SK)

3- Begüm Alkaya (EGO SK)

Büyük erkekler kılıç

1- Enver Yıldırım (EGO SK)

2- Tolga Aslan (Barış Övünç GSK)

3- Muhammed Furkan Kalender (Anka Eskrim SK)

3- Enes Talha Kalender (Anka Eskrim SK)

ETİKETLER
Eskrim
Sıradaki Haber
Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar bronz madalya kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:25
Tayvan’da tayfun alarmı: Resmi tatil ilan edildi
20:09
Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı
19:54
Samsun ve çevrelerinde kuvvetli yağış uyarısı
19:54
Ankara’da sağanak: Yollar göle döndü
19:28
Batı Trakya'da Türk mezarlığına saldırı
19:29
Bakan Bayraktar İsrailli mevkidaşı Katz ile görüştü
Aksaray'da yağmur ve dolu, çerezlik ayçiçeğini vurdu
Aksaray'da yağmur ve dolu, çerezlik ayçiçeğini vurdu
FOTO FOKUS
Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı
Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ