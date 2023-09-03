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Spor
AA 03.09.2023 19:47

Samsunspor-İstanbulspor maçına sağanak ertelemesi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Yılport Samsunspor-İstanbulspor maçı, sağanak nedeniyle ertelendi.

Samsunspor-İstanbulspor maçına sağanak ertelemesi
[Fotograf: BBC]

Samsun'da dün geceden itibaren etkili olan sağanak, Samsunspor-İstanbulspor maçı başladıktan bir süre sonra yeniden şiddetlendi.

Maçın 12. dakikasında hakem Burak Şeker, iki takımın oyuncularının zeminde topun zıplamadığını söylemesi üzerine karşılaşmayı durdurdu.

Hakem Burak Şeker, bir süre iki ekibin teknik heyeti ile görüştükten sonra takımları soyunma odasına gönderdi.

Samsun'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Samsun'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Futbolcular ve hakemlerin soyunma odasına girmesiyle birlikte görevliler, zemini çekçekle temizlemeye başladı.

Burak Şeker, yaklaşık 20 dakika sonra tekrar sahaya çıktı. Şeker, sahanın 3 noktasında topu havaya atarak zemini kontrol etti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Topun zeminde zıplamaması üzerine Şeker, maçı erteledi.

Statta yapılan anonsta maçın Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği bir tarihte oynanacağı açıklandı.

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