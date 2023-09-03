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Spor
AA 03.09.2023 19:58

Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar bronz madalya kazandı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Tekvando Grand Prix'sinin son gününde milli sporcu Sude Yaren Uzunçavdar, bronz madalya elde etti.

Milli tekvandocu Sude Yaren Uzunçavdar bronz madalya kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonun son gününde iki sıklette müsabakalar yapıldı.

Kadınlar +67 kiloda Sude Yaren Uzunçavdar, bronz madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda Nafia Kuş çeyrek final, erkekler +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli son 16 turu, Enbiya Taha Biçer ise son 32 turunda organizasyona veda etti.

Türkiye, Grand Prix müsabakalarının Paris ayağını dört madalyayla tamamladı. İlk iki gün müsabakalarında, kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel altın, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün ile erkekler 80 kiloda Muhammed Emin Yıldız bronz madalya kazanmıştı.


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