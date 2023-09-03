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Spor
AA 03.09.2023 20:10

Bakan Bak'tan Filenin Sultanları'na moral ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Belçika'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam Sırbistan ile finalde karşılaşacak A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Brüksel'de ziyaret ederek başarılar diledi.

Bakan Bak'tan Filenin Sultanları'na moral ziyareti

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda bu akşam Sırbistan ile oynayacağı Finali izlemek üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Bakan Bak, Filenin Sultanları'nı kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Bakan Bak'tan Filenin Sultanları'na moral ziyareti

Bakan Bak'ı Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve takım kaptanı Eda Erdem karşıladı.

Eda Erdem ile bir süre sohbet ederek takımın son durumu hakkında bilgi alan Bakan Bak, daha sonra A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla buluştu.

Bakan Bak'tan Filenin Sultanları'na moral ziyareti

Final öncesi milli oyunculara moral veren Bakan Bak, Avrupa Şampiyonu olacaklarına inandığını belirterek Filenin Sultanları'na başarılar diledi.

Bakan Bak'tan Filenin Sultanları'na moral ziyareti

Bakan Bak'ın ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ve Safa Koçoğlu ile önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

Bakan Bak'tan Filenin Sultanları'na moral ziyareti

ETİKETLER
Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı
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