Afyon Motor Sporları Merkezi'nde iki kategoride serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyonda, ilk gün Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (WMX) yanı sıra Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX Open) yarışları yapılacak.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, Dünya Şampiyonası'nda kadınların mücadelesinin startını verdiklerini söyledi. Baysan, katılımın iyi olduğunu kaydetti.

"120 sporcunun üzerinde bir sporcuyla dünyanın çeşitli bölgelerinden ve ülkelerinden katılım var. Günün sonunda birinci etaplarını tamamlayacak olan kadınlar ve gençler Avrupa Şampiyonasının bugün akşam üstü ikinci ayağını bitireceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Baysan, şampiyonada iki ayak mücadelesinin Türkiye'de yapılacağını anımsattı.

"Bunun nedeni Afyonkarahisar'da yapılan bu tesisin gerçekten dünya standartlarının üstünde olması ve bütün takımların bunu talep etmesi bize çok keyif verdi. Afyonkarahisar Valiliğinin, Belediyesinin bütün emekleri, çabaları, destekleri boşa çıkmadı. Türkiye'yi gururlandıran bir yarış Türkiye'de başladı."

[Fotoğraf: AA]

Bitci MXGP of Turkey'in 8. ayak yarışları yarın tamamlanacak ve dereceye girenlere ödülleri verilecek.