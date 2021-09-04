Haber Giriş: 4 Eylül 2021 Cumartesi 13:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'in 68. yaş gününü kutladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Galatasaray'a adanmış bir ömür. Bugün, İmparator Fatih Terim'in doğum günü. Hocamıza mutlu ve sağlıklı seneler, hep birlikte daha nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray’a adanmış bir ömür…— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2021
Bugün, İmparator Fatih Terim'in doğum günü. Hocamıza mutlu ve sağlıklı seneler, #HepBirlikte daha nice başarılar diliyoruz! #İyikiDoğdunİmparator pic.twitter.com/896kkqS1OG
Kutlama mesajlarında Fatih Terim'in fotoğrafları ve sarı-kırmızılı taraftarların "İmparator Fatih Terim" tezahüratları yaptığı paylaşımlara yer verildi.
Etiketler: Galatasaray Fatih Terim
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