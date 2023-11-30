Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 30.11.2023 11:55

Dünya Modern Pentatlon Kupası ikinci etabı da Türkiye'de yapılacak

Dünya Modern Pentatlon Kupası 2’nci Etabı, Türkiye'de yapılacak.

Dünya Modern Pentatlon Kupası ikinci etabı da Türkiye'de yapılacak

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı için Dünya Kupası Finali ve 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonasının ardından Uluslararası Modern Pentatlon Birliği kurullarının oy birliğiyle Dünya Kupası 2’nci Etabı da Türkiye'ye verildi.

Modern Pentatlon Dünya Kupası 2’nci Etabı 9-14 Nisan, 2024 Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali 22-26 Mayıs, 17 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası ise 2-7 Temmuz'da Ankara Atlı Spor Kulübü’nde organize edilecek.

Federasyon Başkanı Veli Ozan Çakır, Türkiye’nin modern pentatlon organizasyonlarında önde gelen merkezlerden biri konumuna geldiğini ifade etti.

Çakır, Türkiye’nin modern pentatlon alanında önemli bir ivme yakaladığını belirtti.

"Modern pentatlondaki gelişim uluslararası alanda da ses getirmiştir. Ülkemiz modern pentatlon organizasyonlarında önde gelen destinasyonlardan biri konumuna gelmiştir. Organizasyonlar modern pentatlona yönelik farkındalığın artırılmasına da katkı sunacaktır. Bu durum önümüzdeki yıllar için ülkemizin modern pentatlon alanında markalaşmasına da fırsat oluşturacaktır."

Sıradaki Haber
Milli cimnastikçiler Paris 2024'te altın madalyaya ulaşmak için çalışıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kar ve buzla mücadele için hazır
12:31
Bakan Bolat: Türkiye G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur
12:23
İsrail Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 40 Filistinliyi gözaltına aldı
12:19
İstanbul barajlarında su seviyesi yüzde 5,4 arttı
12:18
Ortaokullarda "yapay zeka uygulamaları" dersinin müfredatı hazır
12:13
Yalova'da mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi sezona hazır
Zigana Kış Sporları ve Turizm Merkezi sezona hazır
FOTO FOKUS
Cenin İl Sağlık Müdürü TRT Haber'e konuştu: Bütün Filistin halkı İsrail'in hedefinde
Cenin İl Sağlık Müdürü TRT Haber'e konuştu: Bütün Filistin halkı İsrail'in hedefinde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ