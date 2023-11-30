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Spor
AA 30.11.2023 11:45

Okçulukta 2024 faaliyet takvimi belli oldu

Okçuluk ve para okçuluk branşlarında 2024 yılı taslak faaliyet takvimi açıklandı.

Okçulukta 2024 faaliyet takvimi belli oldu

Türkiye Okçuluk Federasyonunun internet sitesinde yer alan faaliyet takvimine göre, okçulukta 2024 Paris Olimpiyatları öncesi Dünya Kota Yarışması ile 2024 Dünya Kupası'nın 3. ayağı haziran ayında Antalya'da düzenlenecek.

Salon Avrupa Şampiyonası şubat ayında Hırvatistan, Açık Hava Avrupa Şampiyonası ise mayısta Almanya'da gerçekleştirilecek.

Para okçulukta ise Paris 2024 için son kotalar mart ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde dağıtılacak. Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'na İtalya ev sahipliği yapacak.

2024 yılında öne çıkan organizasyonların programı şöyle:

Okçuluk

Salon Avrupa Şampiyonası (13-18 Şubat / Varazdin, Hırvatistan)

Dünya Kupası 1. Ayak (23-28 Nisan / Şanghay, Çin)

Avrupa Kıtasal Kota Yarışması (5-6 Mayıs / Essen, Almanya)

Açık Hava Avrupa Şampiyonası (7-11 Mayıs / Essen, Almanya)

Dünya Kupası 2. Ayak (21-26 Mayıs / Yecheon, Güney Kore)

Dünya Kota Yarışması (14-17 Haziran / Antalya)

Dünya Kupası 3. Ayak (18-23 Haziran / Antalya)

Açık Hava Türkiye Şampiyonası (9-13 Ekim / Antalya)

Salon Türkiye Şampiyonası (11-15 Aralık / Yeri belli değil)

Para okçuluk

Dünya Paralimpik Kota Yarışması (2-7 Mart / Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri)

Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası (20-26 Mayıs / Roma, İtalya)

Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası (7-8 Ekim / Antalya)

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