Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta mücadele edecek 55 takımdan 13'ü, maçların ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek.

Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak.

Salgın nedeniyle bazı maçların yeri değişti

Devam eden koronavirüs salgınının ardından ülkeler arasında yaşanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle elemelerde bazı maçların yerleri değişti.

İlk 3 hafta maçlarının mart ayı içinde yapılacağı organizasyonda, E Grubu'nda Estonya-Çekya karşılaşması Polonya'daki Lublin Arena'da, A Grubu'nda Portekiz-Azerbaycan müsabakası İtalya'daki Juventus Stadı'nda, G Grubu'ndaki Norveç-Türkiye maçı ise İspanya'da La Rosaleda Stadı'nda oynanacak. D Grubu'nda Ukrayna'nın Finlandiya ve Kazakistan ile yapacağı maçlar ise kent değişikliğiyle Kiev Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Türkiye 3. kez Dünya Kupası vizesi almaya çalışacak

Daha önce 1954 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası'na katılan A Milli Takım, aynı başarıyı 3. kez tekrarlamak amacıyla eleme maçlarında sahaya çıkacak.

Son katıldığı Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülükle turnuva tarihindeki en başarılı derecesini elde eden ay-yıldızlılar, Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile karşılaşacak.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Avrupa Elemeleri, bazı ilklere ve rekorlara da sahne olacak.

Rekor katılım gerçekleşecek

Avrupa Elemeleri, rekor katılımla ilk kez 55 takımla düzenlenecek. Önceki rekor, 54 takımın yer aldığı Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne aitti.

İbrahimovic uzun bir aranın ardından yeniden milli takımda

Futbolseverler, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından İtalya temsilcisi Milan'da kariyerini sürdüren İsveçli yıldız oyuncu Zlatan İbrahimovic'i yeniden milli takım formasıyla görebilecek.

21 Haziran 2016'da emekliye ayrıldığı milli takımına 39 yaşında yeniden dönen Ibrahimovic, Avrupa Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edecek İsveç'in 25 Mart Perşembe günü Gürcistan ile oynayacağı karşılaşmada teknik ekibin görev vermesi halinde, milli forma özlemini uzun bir aranın ardından dindirecek.

En çok gol atan Ronaldo

İtalya ekibi Juventus'ta forma giyen yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, Avrupa Elemeleri tarihinde rakip ağları en çok sarsan oyuncu konumunda.

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla Avrupa Elemeleri'nde 38 karşılaşmada 30 gole imza attı. 36 yaşındaki oyuncu, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ise 15 gole tek başına imza attı.

Rusya finale kalırsa tarafsız ülke konumuyla yarışacak

Önceki Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya, 2019 yılında Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) tarafından uluslararası spor organizasyonlarından 4 yıl men cezası alması nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nda finallere kalması halinde tarafsız ülke unvanıyla turnuvada yer alacak.

Söz konusu cezanın süresi, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından iki yıl kısaltılarak 16 Aralık 2022 tarihine çekilmesine rağmen Rusya Milli Takımı, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'nda milli marşı ve bayrağından yoksun kalacak.

Katar'da ilkler gerçekleşecek

Yüksek hava sıcaklığı nedeniyle özel klimalı sistemlerle donatılacak statlarda oynanacak 2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, bu turnuvayla bazı ilklere imza atacak.

2022 Dünya Kupası, Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu ve Arap devletleri arasında organizasyonun düzenleneceği ilk ülke olacak.

Turnuvaya ev sahipliği yaptığı için doğrudan katılma hakkı bulunan Katar ise bu süreçte elemelerin A Grubu'nda yer alan Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg ile dostluk maçlarına çıkacak ve bu maçların elemelere puan katkısı olmayacak.

Dünya Kupası elemelerine ait bazı rekorlar ise şöyle:

Brezilya-Kolombiya maçında seyirci rekoru kırıldı

Brezilya ile Kolombiya arasında 1977'de Rio de Janeiro kentindeki tarihi Maracana Stadı'nda oynanan maçı, 162 bin 764 biletli seyirci tribünden takip etti.

Bu rakam, Dünya Kupası elemelerinde bir maçta en çok seyircinin katılım gösterdiği karşılaşma olarak tarihe geçti.

En gollü maç

FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde en gollü maç ise Avustralya ile Amerikan Samoası arasında 2001 yılında oynanan mücadele oldu.

2002 Dünya Kupası ön elemelerinde 11 Nisan 2001'de Avustralya'nın Coffs Harbour Stadyumu'nda oynanan maçta Avustralya, Amerikan Samoası Milli Takımı'nı 31-0 yendi.

Bu skor, FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde en gollü maçın yanı sıra uluslararası bir maçta alınan en farklı skor olarak tarihe geçti.

Maçı 13 golle tamamlayan Archie Thompson da uluslararası bir maçta en çok gol atan futbolcu unvanını kazandı.

Brezilya elemelerde takılmayan tek takım

Dünya Kupası'nda 21 kez finale kalarak bu alanda rekoru elinde tutan Brezilya, elemelerde takılmayan tek takım olarak da öne çıktı. 4 kez dünya Şampiyonluğu yaşayan Almanya ise üst üste 17 kez Dünya Kupası finallerinde yer almayı başardı.