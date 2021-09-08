Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 14:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9. ayak organizasyonunda (MXGP Of Afyon) çeşitli kategorilerde mücadeleler sürüyor.
Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki organizasyonda Dünya Gençler Motokros Şampiyonası'nın (MX2) birinci yarışı yapıldı.
İlk yarışı Fransız Maxime Renaux kazanırken, ikinciliği aynı ülkeden Tom Vialle elde etti, İtalyan Mattia Guadagnini ise üçüncü oldu.
Gençler kategorisinde ikinci yarışın 15.00'te başlayacağı bildirildi.
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