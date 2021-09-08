Covid-19 salgını nedeniyle, Dünya Ralli Şampiyonası takviminde geçen sezonda da önemli değişiklikler yaşanmıştı. Şampiyonanın 2020 sezonu 7 ayak üzerinden tamamlanmıştı.

Bu sezon 12 ayak olarak belirlenen şampiyonanın bitimine 4 yarış kala bir iptal haberi geldi. 8 ayağın tamamlandığı şampiyonada, kasım ayında koşulacak Japonya Rallisi'nin düzenlenmeyeceği açıklandı.

Şampiyonanın on ikinci ve son ayağı olarak planlanan ralli, yine Covid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi iptal edildi.

Japonya, son olarak 2010 yılında Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştı.

Dünya Ralli Şampiyonası'nda 8 ayak sonunda, sürücüler klasmanında 7 kez dünya şampiyonluğu yaşamış Fransız Sebastien Ogier, 162 puanla lider durumda bulunuyor.