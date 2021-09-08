Formalarına şiddet kurbanı kadınların isimlerini yazdılar. Saha kenarındaki destekçileri ise çocukları.

İzmir Aliağa'da kadınlar, kadına yönelik şiddete tepkilerini göstermek için futbolu seçti. Kadınların dayanışmasına Aliağa Siteler Mahallesi Muhtarı Fatma Divrik öncülük etti.

Şiddete futbol aracılığıyla dikkat çekmek isteyen Divrik'in çağrısına çoğu ev hanımı 25 kadın destek verdi.

"Kadınların sosyalleşmesini daha çok sahalarda olmasını istedik"

Tüm kadınlar maç günlerini iple çekiyor. Çocuklarını da alıp hep birlikte halı sahanın yolunu tutuyor.

"Biz kadına karşı şiddete ve tüm şiddet olaylarına karşı olduğumuz için böyle bir farkındalık oluşturmak istedik, aynı zamanda kadınların sosyalleşmesini daha çok sahalarda olmasını istedik bu nedenle böyle bir karar verdik."

"Her birimizin arkasında katledilmiş kadınların isimleri var"

Özgecan Aslan, Fatma Şengül, Helin Palandöken, Muhterem Evcil gibi şiddet kurbanı kadınların ismi artık bu formalarda da yaşıyor.

"Üzerimizde taşıdığımız formalar gerçekten ağırlığı, anlamı çok yüksek olan formalar, her birimizin arkasında katledilmiş kadınların isimleri var. Her birimiz taşıdığımız formanın anlamını bilerek sahaya çıkıyoruz, burda hem eğleniyoruz, hem insanlara bir mesaj vermeye çalışıyoruz."

Aliağa'da kadınlar, haftanın iki günü halı saha maçında buluşuyor. İlçede şiddete tepkilerini futbolla ortaya koyan kadınlara her geçen gün yenileri ekleniyor.

Haber: Sonay Teker

Kamera: İsmail Hakkı Ergün