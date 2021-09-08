Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli bisikletçi Ahmet Örken ABD takımına transfer oldu
Milli bisiklet sporcusu Ahmet Örken, ABD'nin Wildlifegenerationprocycling takımıyla anlaştı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden Ahmet Örken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kariyerimdeki bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Amerika merkezli Wildlifegenerationprocycling takımı ile 2022 sezonu için bir yıllık sözleşme imzalandık. Çok heyecanlıyım. Yeni takım. Yeni hedefler." ifadelerini kullandı.
Kariyerimdeki bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum!— Ahmet Örken (@ahmetorkenn) September 7, 2021
2022 sezonu için Amerika merkezli @WG_Pro_Cycling takımı ile bir yıllık sözleşme imzalandık.
2022 sezonu için çok heyecanlıyım!
Yeni takım! Yeni hedefler! #2022 pic.twitter.com/moChlvRZf5
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