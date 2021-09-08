Yaşanan puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolları ayıran Göztepe’de Venezuelalı stoper Wilker Angel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Venezuela Milli Takımı'nda da yer alan 28 yaşındaki Wilker Angel; daha önce Trujillanos, Deportivo Tachira ve Akhmat Grozny takımlarında forma giydi.