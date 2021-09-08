Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 10:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Göztepe'ye Venezuelalı stoper
Göztepe, Venezuelalı stoper Wilker Angel ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yaşanan puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolları ayıran Göztepe’de Venezuelalı stoper Wilker Angel ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Venezuela Milli Takımı'nda da yer alan 28 yaşındaki Wilker Angel; daha önce Trujillanos, Deportivo Tachira ve Akhmat Grozny takımlarında forma giydi.
W I L K E R A N G E L pic.twitter.com/q4CMJStZJx— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) September 8, 2021
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