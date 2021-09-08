Toprak Razgatlıoğlu, hafta sonu Fransa'daki Magny Cours Pisti'nde düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun 8. ayak yarışlarında 2 birincilik ve 1 ikincilik elde etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın en çok sevdiği pistlerden biri olduğunu ifade eden Toprak, daha önce orada başarılı sonuçlar elde ettiğini söyledi. Yarıştan önce Magny Cours Pisti'nde yeniden başarılı olacağına inandığını dile getiren Toprak, orada kendini çok rahat hissettiğini aktardı.

"3 yarışta birinci olmak hayalimdi"

Toprak, Fransa'da yarışlarda ilk önce 3 birincilik elde ettiğini anımsattı.

"3 yarışta birinci olmak hayalimdi. Superpole yarışının son turunda az pist limitlerini ihlal ettiğim gerekçesiyle Kawasaki itiraz etti. Normalde organizasyon bile bu durumu görmedi. Birinci olduğumun açıklamasından 3 saat sonra sıralamamı değiştirdiler ve ikinci oldum. Kawasaki'nin bu itirazına çok güldük. Üst üste dünya şampiyonu olmuş birinin böyle ufak puanların peşine düşmesine çok şaşırdık. Hatta dünya basını da buna şaşırdı, bu tarz haberler yaptılar. Umarım ilerleyen yarışlarda 3 birincilik hedefimi tuttururum. Şu anda 7 puan öndeyim. 5 farklı ülkede yarışımız var. İnşallah hepsinden de birincilikle ayrılmayı hedefliyorum. Markalar arasında da çekişme var. Yamaha olarak biz Kawasaki'den öndeyiz. Umarım böyle devam eder ve biz önde bitiririz."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Bu stresin altında kalmamak için puanlarıma hiç bakmıyorum"

Milli Motosikletçi Toprak, pilotlar klasmanında 370 puanla ilk sırada yer aldığını vurguladı.

"Bu sene dünya şampiyonluğuna çok yakınız. Her yarışta şampiyonluk için savaş veriyoruz. Umarım bu sene dünya şampiyonu oluruz. Gerçekten dünya şampiyonu olmayı çok istiyorum. Bu stresin altında kalmamak için puanlarıma hiç bakmıyorum. Her yarış sadece en iyi sürüşümü yapmak için odaklanıyorum. Umarım tüm yarışlar istediğim gibi geçer. Şu anda 8 birinciliğim var. Sezon sonuna kadar 10-12 birincilik almak istiyorum. Başarılı olmak için çok çalışacağım."

"Bu yıl başarılı olursam 2023 yılı için MotoGP'yi düşünebilirim"

Toprak, pilotlar klasmanında 363 puanla ikinci sırada yer alan İngiliz motosikletçi Jonathan Rea'nın güçlü bir rakip olduğunu dile getirdi.

"Rea, şampiyonadaki en büyük rakibim. Üst üste dünya şampiyonu olmuş bir motosikletçi. Çok saygı duyuyorum ama en son yapmış olduğu itiraz başvurusundan sonra ona kırıldım. Tabii ki bu yarış ve kural kuraldır ama onun bu tarz şeylere imtina etmesine herkes gibi ben de çok şaşırdım."

Toprak, MotoGP'ye ilişkin hedeflerinden de bahsetti.

"MotoGP'de yarışmam için Petronas takımından teklif aldım. Avusturya'da takım sorumlularıyla da görüştüm. Planımda MotoGP'de yarışmak var. Ancak ilk önceliğim Dünya Superbike Şampiyonası'nda şampiyon olmak. İnşallah bu sene başarılı olursam 2023 yılı için MotoGP'yi düşünebilirim."