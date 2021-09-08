Transferin bitmesine saatler kala orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray aradığı futbolcuyu Portekiz'de buldu.

Sarı-kırmızılılar, Portekiz ekibi Famalicao'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Gustavo Assunçao'yu kadrosuna kattı.

Aslan, Brezilyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer etti. 21 yaşındaki futbolcu, Famalicao ile bu sezon 4 resmi karşılaşmada görev aldı.

Assunçao geçtiğimiz sezon ise 28 müsabakaya çıktı ve 1 gol sevinci yaşadı. Gustavo Assunçao bugün İstanbul'da olacak.