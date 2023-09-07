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Spor
AA 07.09.2023 04:09

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, İtalya'da devam eden Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi
[Fotograf: AA]

Maçlarını Padova kentindeki Palestra Comunale di Salboro'da oynayan milli takım, üçüncü karşılaşmasında ev sahibi İtalya'yı 5-2 mağlup etti.

Down Sendromlu Futsal Milli Takımı Teknik Direktörü İbrahim Acar, karşılaşmayla ilgili yaptığı açıklamada, "İtalya'yı yenerek yarı finale çıktık, mutluyuz. İtalya da puanlama sisteminden yarı finale çıktı ve tekrar rakibimiz oldu. Maçın ilk yarısında 3-0 biz öndeydik, ikinci yarıda da 2 gol bulduk, onlar da 2 gol attı. Gollerimizin 3'ünü Anıl Koçak, birini Birkan Dikici, diğerini de Resül Orakçı attı. Şu ana kadarki maçlarımızda buraya favori olarak gelmiştik, yarı finale kalarak iddiamızı devam ettiriyoruz. İnşallah finale kalıp kupayı da alacağız" diye konuştu.

Türkiye, yarı finalde 8 Eylül Cuma günü TSİ 17.30'da İtalya ile karşılaşacak.

Diğer yarı final karşılaşması ise Portekiz ile İrlanda arasında oynanacak.

Yarı final maçlarını kazanan ekipler, 9 Eylül Cumartesi günü final müsabakasında karşı karşıya gelecek.

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