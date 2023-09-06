İspanya hükümeti, nişan verdiği kadın milli futbolculardan 5'inin ismini yanlış yazdı

Bakanlar Kurulu'nda alınan karar sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanan kadın milli futbolcuların 5'inin isminin yanlış olduğu ortaya çıktı.

Resmi Gazete'deki listede ilk dikkati çeken yanlış, milli takım ve aynı zamanda Real Madrid kaptanı Ivana Andres'in isminin Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi ile karıştırılması oldu.

Sosyal medyada alay konusu olan olayın hemen ardından müdahale eden Spor Yüksek Konseyi, "insani bir hata" olduğunu açıklayıp, özür diledi.

Ivana Andres dışında diğer kadın milli futbolculardan Aitana Bonmati, Mariona Caldentey, Catalina Coll ve Oihane Hernandez'in de isim veya soy isimlerinin yanlış yazıldığı Resmi Gazete'de kısa sürede hatalar düzeltildi.

Milli futbolcuların eylül ayı içinde düzenlenecek törenle sportif üstün liyakat nişanlarını alması öngörülüyor.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenen İspanya, tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olmuştu.

İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan ve daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpen İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, FIFA Disiplin Kurulu'nun açtığı soruşturma sonrasında geçici olarak görevinden alınmıştı.

İspanya Kadın Milli Takımı'nın tarihi başarısını gölgede bırakan bu polemiklerin ardından futbolculardan daha çok Rubiales olayı konuşuluyor.