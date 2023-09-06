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Dünya
AA 06.09.2023 21:53

Yunanistan'daki selde ölü sayısı 3'e çıktı

Yunanistan'daki sel felaketi nedeniyle son iki günde ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Yunanistan'daki selde ölü sayısı 3'e çıktı
[Fotograf: Reuters]

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kardiça'da sel sularına kapılan 82 yaşındaki bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

Dün Volos'ta bir ve bugün de Magnisia'da bir kişinin hayatını kaybettiği selde, toplam can kaybı sayısı 3 oldu.

Sivil Koruma Biriminden Atina'da bulunanların cep telefonlarına gönderilen mesajda, mecbur kalmadıkça trafiğe çıkmamaları istendi.

Yunanistan'daki selde ölü sayısı 3'e çıktı

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vasilis Kikilias, bu akşam yaptığı açıklamada, iki gündür ülkede görülen yağmurun şiddeti ve süresi açısından daha önce görülmemiş zorluklara neden olduğunu ifade etmişti.

Kikilias, “Herkesi 24 saat boyunca dikkatli olmaya davet ediyorum. Kötü hava koşulları muhtemelen (başkent Atina’nın da içinde bulunduğu) Attiki Bölgesi'ni de kısmen etkileyecek." diye konuşmuştu.

Atina ve çevresinde de gün içerisinde zaman zaman yoğun yağışlar olmuş, trafikte aksaklıklar yaşanmıştı.

Sel nedeniyle yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kalmış, onlarca araç suya kapılmıştı.

Birçok yol, köprü, hastane ve sağlık merkezi de selden zarar görmüştü.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis liderliğinde ilgili bakanlar ve Yunanistan Meteoroloji Dairesi yetkililerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, meteoroloji uzmanları dün ülkede yaşanan sağanağın, muhtemelen ülke tarihinde görülmüş en güçlü sağanak yağış olduğunu aktarmıştı.

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