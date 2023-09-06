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Spor
AA 06.09.2023 23:20

"Altın Top" ödülü için adaylar açıklandı

Yılın futbolcusuna verilen "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülü için 2023 yılının adayları belli oldu.

"Altın Top" ödülü için adaylar açıklandı

France Football dergisi tarafından 1956'dan beri dağıtılan Ballon d'Or ödülü için adayların açıklandığı listede; İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 32 yaşındaki Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan da yer aldı.

Listede, Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih'te forma giyen Fenerbahçe'nin eski Güney Koreli stoperi Kim Min-jae de bulunuyor.

Ronaldo, 2003'ten bu yana ilk kez listede yok

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen ve bu ödülü 5 kez kazanan Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, 2003'ten bu yana ilk kez adaylar arasında yer almadı.

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ise dünyanın en iyi kalecisine verilen Yashin Trophy'nin 10 kişilik kısa listesinde yer buldu.

France Football dergisinin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 senelerinde seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010'da "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti. FIFA ve France Football dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle verilen yılın futbolcusu ödülünün ortaklığına 2016'da son vermişti.

Futbolcu Takım Milliyet
Jamal Musiala Bayern Münih Almanya
Harry Kane Bayern Münih İngiltere
Kim Min-jae Bayern Münih Güney Kore
Karim Benzema Al Ittihad Fransa
Robert Lewandowski Barcelona Polonya
İlkay Gündoğan Barcelona Almanya
Muhammed Salah Liverpool Mısır
Emiliano Martinez Aston Villa Arjantin
Bukayo Saka Arsenal İngiltere
Martin Odegaard Arsenal Norveç
Victor Osimhen Napoli Nijerya
Khvicha Kvaratskhelia Napoli Gürcistan
Nicolo Barella Inter İtalya
Lautaro Martinez Inter Arjantin
Luka Modric Real Madrid Hırvatistan
Vinicius Junior Real Madrid Brezilya
Jude Bellingham Real Madrid İngiltere
Lionel Messi Inter Miami Arjantin
Rodri Manchester City İspanya
Ruben Dias Manchester City Portekiz
Kevin de Bruyne Manchester City Belçika
Josko Gvardiol Manchester City Hırvatistan
Erling Haaland Manchester City Norveç
Julian Alvarez Manchester City Arjantin
Andre Onana Manchester United Kamerun
Antoine Griezmann Atletico Madrid Fransa
Yassine Bounou Al Hilal Fas
Randal Kolo Muani Paris St-Germain Fransa
Khvicha Kvaratskhelia Paris St-Germain Gürcistan
Kylian Mbappe Paris St-Germain Fransa
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