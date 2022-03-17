Sarı-kırmızılı takımın, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbiye ilk 11'de başlayan futbolculardan Omar Elabdellaoui UEFA'ya bildirilen listede ismi bulunmadığı için, Sofiane Feghouli de kas ağrısı olduğundan dolayı kadroda yer almazken, Emre Kılınç ve Mustafa Muhammed yedeğe çekildi.

Teknik direktör Domenec Torrent, bu futbolcuların yerlerine Barcelona karşısında Sasha Boey, Alexandru Cicaldau, Ryan Babel ve Bafetimbi Gomis'i sahaya sürdü.

Galatasaray maça Inaki Pena, Sasha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Eme Kılınç ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra Fernando Muslera, İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Erick Pulgar, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Işık Kaan Arslan, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu oturdu.

Feghouli son anda kadrodan çıkarıldı

Galatasaray'da Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli son anda maçın kadrosundan çıkarıldı.

Teknik direktör Torrent, kas ağrısı olan tecrübeli futbolcuyu kadroya almama kararı aldıklarını bildirdi.

Domenec Torrent, Barcelona karşısında hücumda ise Mustafa Muhammed'in yerine Bafetimbi Gomis'i tercih etti.

Xavi'den ilk maça göre 3 değişiklik

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Galatasaray'ı konuk ettikleri ve 0-0 biten ilk maçın 11'inde 3 değişiklik yaptı.

İspanyol teknik adam, Galatasaray karşısına takımını Ter Stegen, Dest, Eric Garcia, Pique, Jordi Alba, Busquest, Frenkie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Aubameyang 11'i ile çıkardı.

Xavi, ilk karşılaşmanın başlangıç kadrosunda görevlendirdiği Ronald Araujo, Nico Gonzalez ve Depay'ı yedeğe çekti. Genç çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Pique, Busquest ve Aubameyang'ı sahaya sürdü.

Barcelona'nın yedek kulübesinde Neto, Tenas, Araujo, Ricard Puig, Dembele, Depay, Braithwaite, Lenglet, Luuk de Jong, Mingueze, Nico Gonzalez ve Gavi yer aldı.

Bakan Kasapoğlu statta

Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, karşılaşmayı Nef Stadı'nda takip etti.

Galatasaray'ın Barcelona ile deplasmanda oynadığı ilk maçı da yerinde izleyen Bakan Kasapoğlu, İstanbul'daki rövanş müsabakasında da sarı-kırmızılıları yalnız bırakmadı.

Hagi ve Popescu da maçı statta takip etti

Galatasaray'ın efsane Rumen futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu maçı statta izledi.

Sarı-kırmızılı takımda büyük başarılara imza atan ve kariyerlerinin bir döneminde Barcelona forması da giyen Hagi ile Popescu, Nef'in davetlisi olarak geldikleri İstanbul'da müsabakayı tribünden takip etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Taraftardan yoğun ilgi

Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadı'nın tribünlerini doldurdu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu.

Taraftarlar, ilk maçtaki performanslarıyla öne çıkan kaleci Pena ve Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere tribüne çağırdıkları futbolculara destek verdi.

Bu arada Galatasaraylı taraftarlar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tribünlerde "Çanakkale Zaferinin 107. Yılında Kahramanlarımızı Saygı ve Rahmetle Anıyoruz", "Hürriyetin Temeli Çanakkale Zaferi", "Nesilden Nesile Mirastır Bize Çanakkale" pankartları açtı.

Öte yandan, maç başlamadan önce stadın skorbordlarına İngilizce ve Rusça "Barış" ifadesi yazıldı.