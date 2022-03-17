Galatasaray, Barcelona’yı Nef Stadı'nda ağırladı. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetti.

Zorlu mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Galatasaray'ın golünü 28. dakikada Marcao kaydederken, Barcelona'nın golünü ise 37. dakikada Pedri attı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 2-1 öne geçen Barcelona'nın golünü 49. dakikada Pierre Aubameyang filelerle buluşturdu ve maç bu sonuçla sona erdi.

Karşılaşmadan galip ayrılan Barcelona adını çeyrek finale yazdırdı.

İki takım arasında turun ilk ayağında İspanya'da yapılan maç 0-0 sonuçlanmıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Galatasaray'ın Avrupa serüveni

Avrupa serüvenini UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, Hollanda'nın PSV takımını geçemedi ve yoluna "Kupa 2"de devam etti.

Bu organizasyonda sırasıyla İskoçya'nın St. Johnstone, Danimarka'nın Randers takımlarını eleyen sarı-kırmızılılar, adını gruplara yazdırdı.

E Grubu'nda İtalya'nın Lazio, Fransa'nın Olimpik Marsilya ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, üçer galibiyet ve beraberlik aldı. Gruptan namağlup lider çıkan "Cimbom" doğrudan son 16 turuna yükseldi.

Bu turda Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki ilk maçtan 0-0'lık beraberlikle dönerek tur ümitlerini artırdı.

[Fotoğraf: İHA]

Barcelona Şampiyonlar Ligi grubunda 3. oldu

Barcelona, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları elde edemedi.

Geçen sezon La Liga'yı üçüncü sırada tamamlayan Barcelona, doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı. E Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, Portekiz'in Benfica ve Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımlarıyla karşılaşan İspanyol temsilcisi, 6 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 3. sırada yer aldı.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Barcelona, son 16 turu play-off etabında Napoli'yi 1-1 ve 4-2'lik skorlarla eleyerek Galatasaray'ın rakibi oldu. Katalan temsilcisi, sarı-kırmızılılar karşısında favori gösterildiği ilk maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve tur umutlarını İstanbul'a bıraktı.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada ilk tehlikeli atağı Galatasaray gerçekleştirdi. Savunmanın solundan uzun atılan topa hareketlenen Gomis, savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına girdi. İki rakibinin savunduğu Gomis'in şutunda araya giren Eric Garcia meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

10. dakikada Busquets'in ara pasıyla ceza sahası yayı içinde buluşan Frenkie De Jong'un kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

13. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Babel'in yerden şutunda kaleci Ter Stegen sağına yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

26. dakikada Pedri'nin ceza sahası yayı içinden uygun durumda vuruşunda, top üstten auta gitti.

MARCAO ATTI GALATASARAY ÖNE GEÇTİ - 28. dakikada sağ kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Alexandru Cicaldau ortasını penaltı noktasının önüne doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Marcao kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu. 1-0

GOL - BARCELONA KARŞILIK VERDİ - 37. dakikada Ferran Torres'in pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Pedri iki rakibini geçerek yerden vuruşunu yaptı ve top sol köşeden filelerle buluştu. 1-1

45+3. dakikada Adama Traore'nin sağdan ortasında, altıpas üzerinde yükselen Aubameyang'ın kafayla vurduğu top üst direğe de çarparak auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: Reuters]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL BARCELONA ÖNE GEÇTİ - 49. dakikada konuk takım öne geçti. Busquets'in ceza sahası yayı gerisinden vuruşunda kaleci Pena ayaklarıyla topu önledi. Altıpas gerisinde topu önünde bulan Pedri'nin şutunda Pena bu kez güçlükle de olsa elleriyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi. Ceza sahasında bu kez top sağ çaprazdaki Frenkie De Jong'da kaldı. Bu oyuncunun kafayla kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı Aubameyang ağlara gönderdi. 1-2.

60. dakikada Van Aanholt'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top az farkla üstten auta gitti.

84. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun içeri göndermek istediği top Araujo'ya çarparak kaleye yöneldi. Ter Stegen, sağına yatarak direk dibinde topun kontrolünü sağladı.

Mücadele 2-1 konuk takımın üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran taraf Katalan temsilcisi olurken, sarı-kırmızılıların Avrupa serüveni sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Nef

Hakemler: Daniele Orsato, Alessandro Giallatini, Fabiano Preti (İtalya)

Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt (Dk. 85 Ömer Bayram), Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel (Dk. 74 Halil Dervişoğlu), Cicaldau (Dk. 74 Morutan), Kerem Aktürkoğlu, Gomis (Dk. 63 Mustafa Muhammed).

Barcelona: Ter Stegen, Dest (Dk. 56 Ronald Araujo), Eric Garcia, Pique (Dk. Clement Lenglet), Jordi Alba, Busquets, Frenkie De Jong (Dk. 68 Gavi), Pedri, Adama Traore (Dk. 46 Ousmane Dembele), Ferran Torres, Aubameyang (Dk. 82 Memphis Depay).

Sarı kartlar: Dk. 27 Busquets, Dk. 42 Eric Garcia, Dk. 79 Gavi, Dk. 87 Alba (Barcelona), Dk. 30 Marcao, Dk. 72 Patrick van Aanholt, Dk. 90 Ömer Bayram (Galatasaray)

Goller: Dk. 28 Marcao (Galatasaray), Dk. 37 Pedri, Dk. 49 Pierre Aubameyang (Barcelona)