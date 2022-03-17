Kulüp Başkanı Niyazi Akdaş, Taraftardan Sorumlu Asbaşkan Mehmet Soylu, Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Beltan, sportif direktörü Baki Mercimek, teknik direktör Metin Diyadin, futbolcular Ramazan Köse, Ömürcan Artan ve Metehan Mert ile 99. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde başkent ekibinin kurulduğu okul Ankara Atatürk Lisesi'ni (Taş Mektep) ziyaret etti.

Buradaki programda konuşan Akdaş, okulu ziyaret ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Gençlerbirliği'nin Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri tarafından kurulduğunu anımsatan Akdaş, kulüplerinin kurulmasının 99. yılını kutladıklarını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

"Kulübümüz hiçbir zaman sırtını bir kuruma dayamadı"

Akdaş, kulübü iyi bir noktaya getirmek için çalıştıklarını vurguladı.

"Gençlerbirliği Spor Kulübü, modern ve kurumsallığıyla örnek bir kulüptür. Gençlerbirliği altyapısıyla her zaman örnek olmuştur. Kulübümüz hiçbir zaman sırtını bir kuruma dayamadı, hiçbir siyasi yapıda olmadı. Kulübümüz, kendi altyapısının ve yaptığı akıllı transferlerin meyveleriyle büyümüştür. Yakın bir gelecekte yeni projelerle kulübümüzü eski durumuna getireceğimize inanıyorum."

99.kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, kurulduğumuz okul olan Ankara Atatürk Lisesi'ni ziyaret ettik.



Gençlerbirliği'nin kalbi Taş Mektep'te bir kez daha Gençlerbirliği rüzgarı esti.

https://t.co/VyBNh6sSUk pic.twitter.com/hEz93iRMhD — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) March 17, 2022

Akdaş, altyapıya her zaman önem verdiklerini ve 1200 gence hizmet verdiklerine işaret etti.

"Ahmet Çalıklar, İrfan Can Kahveciler, Gökhan Gönüller, Uğur Çiftçiler, Ahmet Oğuzlar, Halil İbrahim Pehlivanlar ve son günlerin gözdesi Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye giden Arda Güler ve diğer değerler gibi futbolcunun eğitilmesine katkı vermek istiyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Okul Müdürü Adil Yaman da Gençlerbirliği Kulübü heyetini okullarında ağırladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Baki Mercimek, Metin Diyadin, Ramazan Köse, Ömürcan Artan, Metehan Mert, Mehmet Soylu ve İsmet Beltan öğrencilerle bir araya geldi, sorularını yanıtladı.