Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hamar kentinde düzenlenen organizasyonda, R 3 karışık 10 Metre Havalı Tüfek Yatarak SH1 final atışlarında Erhan, 232 puanla bronz madalya kazandı.

Ayrıca sıralama atışlarında Savaş Üstün 627.8 puanla 18'inci, Çağla Baş 623.2 puanla 24'üncü ve Suzan Çevik ise 615.4 puanla 26'ncı oldu.