Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Erhan Coşkuner bronz madalya kazandı
Milli sporcu Erhan Coşkuner, Norveç'te düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü oldu.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hamar kentinde düzenlenen organizasyonda, R 3 karışık 10 Metre Havalı Tüfek Yatarak SH1 final atışlarında Erhan, 232 puanla bronz madalya kazandı.
Ayrıca sıralama atışlarında Savaş Üstün 627.8 puanla 18'inci, Çağla Baş 623.2 puanla 24'üncü ve Suzan Çevik ise 615.4 puanla 26'ncı oldu.
Ve bir Madalya daha.— Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (@tbesforgtr) March 17, 2022
Para Atıcılık Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonasında R3 Kategorisi Finalinde sporcumuz Erhan Coşkuner Bronz Madalya’nın sahibi oldu.
Tebrik ediyoruz. pic.twitter.com/Mv2QncJ2V8
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