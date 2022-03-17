Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Adis Jahovic 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak Kuzey Makedonya'nın milli takım kadrosuna davet edildi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak olan Kuzey Makedonya'nın milli takım kadrosu açıklandı. Oyuncumuz Adis Jahovic de kadroya davet edilen isimler arasında yer aldı.https://t.co/2Gs8sE7kbD#Göztepe pic.twitter.com/wxymr1cip3 — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) March 17, 2022

Kaleci Kenan Piric de Bosna Hersek'in Gürcistan ve Lüksemburg ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunda yer alacak.