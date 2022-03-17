Göztepe'de Jahovic ve Piric'e milli davet
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Adis Jahovic ile kaleci Kenan Piric ülkelerinin milli takımlarında forma giyecek.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Adis Jahovic 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak Kuzey Makedonya'nın milli takım kadrosuna davet edildi.
2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak olan Kuzey Makedonya'nın milli takım kadrosu açıklandı. Oyuncumuz Adis Jahovic de kadroya davet edilen isimler arasında yer aldı.https://t.co/2Gs8sE7kbD#Göztepe pic.twitter.com/wxymr1cip3— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) March 17, 2022
Kaleci Kenan Piric de Bosna Hersek'in Gürcistan ve Lüksemburg ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosunda yer alacak.
Bosna Hersek'in Gürcistan ve Lüksemburg ile gerçekleştireceği hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı. Oyuncumuz Kenan Piric de kadroya davet edilen isimler arasında yer aldı.https://t.co/byvlGmXIKv#Göztepe pic.twitter.com/LZ7IAXGdBY— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) March 17, 2022
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