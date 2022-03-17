İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekiminde, Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli olacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldığı İspanya ekibi Barcelona'yı bu akşam Nef Stadı'nda saat 20.45'te ağırlayacak.

Barcelona'yı elemesi durumunda Galatasaray'ın da rakibinin belli olacağı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi programı, 18 Mart Perşembe günü TSİ 15.30'da başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, bu akşam oynanacak maçların ardından belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi programı ise 18 Mart Perşembe günü TSİ 14.00'te başlayacak.

Kura çekimine çeyrek finale yükselen Atletico Madrid (İspanya), Bayern Münih (Almanya), Benfica (Portekiz), Chelsea (İngiltere), Liverpool (İngiltere), Manchester City (İngiltere), Real Madrid (İspanya) ve Villarreal (İspanya) katılacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek ve yarı final kura çekimi programı ise yarın TSİ 17.00'de başlayacak. Çeyrek finale yükselen takımlar, bu akşam oynanacak maçlar sonrası belli olacak.