Ülker Stadyumu 1907 Tribünü'nde düzenlenen törene, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri, futbol akademisi genel koordinatörü Tahir Karapınar ve futbolcuların yakınları katıldı.

Burada açıklamada bulunan Ali Koç, genç oyuncular söz konusu olunca camianın fazlasıyla heyecanlandığını belirtti.

Koç, göreve geldikleri ilk günden itibaren akademiye önemli yatırımlar yaptıklarını vurguladı.

"Antalya kampımızda akademiden 11 oyuncumuz A takımla idman yaptı. Slavia Prag maçında 5 kişi kadrodaydı. Dört sene evvel hayal ettiklerimizin çok daha yakınındayız. Fenerbahçe için tarihi günlerden biri. 6 sporcumuz, Fenerbahçe'nin geleceğine maddi ve sportif açından katkı yapma potansiyeline sahip."

[Fotoğraf: AA]

Koç, teknik kadronun genç oyunculara özen gösterdiğini dile getirdi.

"İsmail (Kartal) hocanın cesaretini sahada görüyorsunuz. Genç oyuncularımızı korumamız lazım. Geçmişte 21 yaş altı şampiyon kadromuzdan bir kişi A takıma giremedi. Aynı hataları yapmak istemiyoruz. Fenerbahçe, A takıma ve ligdeki diğer takımlara futbolcu yetiştirecek. Buna adım gibi inanıyorum. Tahir Karapınar, hayallerinin yarısını gerçekleştirse, Fenerbahçe'yi uçurur. Attığımız adımlar meyve vermeye başladı. Tüm camiaya hayırlı ve uğurlu olsun."

Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon performansının çok yükseldiğini ve onunla sözleşme imzalamaktan duydukları mutluluğu aktaran Koç, Muhammed Gümüşkaya'yı ise sezon başında 6-7 takımın istediğini ama kendilerinin bunu kabul etmediğini kaydetti.

Arda Güler için "İnşallah hep güler" ifadesini kullanan Koç, camianın kendisini izlemekten keyif aldığını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Ertuğrul Çetin'in 11 yaşından beri altyapıda olduğunu hatırlatan Koç, genç file bekçisinin çok profesyonel bir oyuncu olduğunun altını çizdi.

Koç, imzaladıkları kontratlar içinde kendilerini en çok Melih Bostan'ın sözleşmesinin yorduğunu vurguladı.

"Takımımızın en yeni üyesi. Onu Arda ile Ferdi'ye teslim ettim. Ferdi'nin hikayesiyle çok benzer. Saf bir yetenek. Kendisini keşfetmeye gerek yok. Avrupa futbolunu takip edenler biliyordu. Birçok kulübün peşinde koştuğu İsak 4 lisan biliyor. İsak'ın babası Türk, annesi İsveçli. 12 yaşından beri Portekiz'de. İsak'ın babası fanatik derecede Fenerbahçeli. Evlatlarını da öyle yetiştirmiş. İsak, Türkiye'de pek yaşamadı ama babasından dolayı Fenerbahçe'yi yaşıyor. Çok büyük beklentilerimiz var. A takımda idman yapacak ve 19 yaş altı takımında oynayacak. Orada Arda'nın eksikliğini dolduracak. Çok uzun süreler Fenerbahçe'ye katkısı olacağını düşünüyorum."

"6 ay sonra yüksek olasılıkla yabancı hocayla çalışacağız"

Ali Koç, 6 ay sonra yabancı bir teknik direktörün göreve geleceğinin sinyalini verdi.

Koç, bir gazetecinin, "İsmail Kartal, yardımcı antrenörlük görevi gelirse kabul etmeyeceğini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Bu konuda ne söylemek istersiniz" sorusunayanıt verdi.

"Ben öyle bir açıklamasını hatırlamıyorum. En doğal hakkıdır. İsmail hocanın bize hizmet edeceği noktalar var. İnşallah devam eder. 6 ay sonra yüksek olasılıkla yabancı hocayla çalışacağız. Para konuşmadan sıkıntılı bir dönemde takımı aldı. Bunu kimse yapmaz. Ona hayatımda bir kere kızdım. Ona şapka çıkartmak lazım. İnşallah şartlar istediğimiz şekilde gelişirse, daha uzun süre beraber olacağız."

Teknik direktör konusunun kısa süre sonra sonuçlanacağını ifade eden Koç, sözleşmeleri sona erecek Altay Bayındır ve Serdar Aziz'le görüştüklerini ve bir sıkıntı yaşamayacaklarına inandıklarını aktardı.

Ali Koç'tan Berke Özer açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, genç kalecileri Berke Özer ile önümüzdeki sezon devam etmeyeceklerini söyledi. Ali Koç, bir gazetecinin Berke Özer'in geleceğine ilişkin sorusuna yanıt verdi.

"İki tarafın da hayrı için önümüzdeki sezondan itibaren beraber olmamaya karar verdik."

21 yaşındaki genç file bekçisinin sarı-lacivertlilerle sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

Ferdi Kadıoğlu: Kupalar kazanmak istiyorum

Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli takımla kupalar kazanmak istediğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Ferdi, camiaya 4 yıl önce bir çocukken katıldığını hatırlattı.

"64 kiloydum ve sakalsızdım. Şimdi 9 kilo daha aldım. Bu sezon inanılmaz geçiyor. En iyi performansımı gösteriyorum. Çok büyük bir gün. Umarım hepimiz aynı anda sahada savaşabiliriz. Daha fazla kupa kazanmak istiyorum. Bunun için her şeyi vereceğim. Çok fazla pozisyonda oynadım ama en önemlisi oynamak. Çok mutluyum. Daha önce sağ bek oynadığım durumlarda sinirlenmiştim. Şimdi bunu kabul ettim. Dizilişi kabullendim ve elimden geleni yapıyorum."

Muhammed Gümüşkaya: Burası benim yuvam

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında etkili bir performansa imza atan ve kış transfer döneminde kiralık olarak GZT Giresunspor'a giden Muhammed, "Çok mutluyum. Bu zamana kadar desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Burası benim yuvam" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Muhammed, kulübün kapısından 11 yaşında girdiğini aktardı.

"Sözleşmeler benim için biraz formalite. Fenerbahçe ile kalbimde bir ömürlük sözleşme imzaladım. Bundan dolayı çok gururluyum. Sezon sonunda inşallah daha güçlü şekilde Fenerbahçe'ye döneceğim."

Arda Güler: Biz zaten Fenerbahçeliyiz

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yıldız adayı Arda Güler, "Biz zaten Fenerbahçeliyiz." ifadesini kullandı. Arda, üzerinde emeği olan herkese teşekkür etti.

"İnşallah bu kulübe hepimiz uzun yıllar hizmet ederiz ve başarı kazanırız. Biz zaten Fenerbahçeliyiz. İnşallah oynamaya devam edeceğiz. Bu kulübe daha çok katkımız olacak. Alex de Souza benzetmeleri için teşekkür ederim. Alex benim idolüm. İnşallah onun gibi bir oyuncu olabilirim."

[Fotoğraf: AA]

Ertuğrul Çetin: Bu konuma gelebileceğimi düşünmüyordum

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Ertuğrul Çetin, futbolu bırakmanın kıyısından döndüğünü anlattı.

Ertuğrul, futbol akademisi genel koordinatörü Tahir Karapınar'ın göreve gelmesinden önce A takıma çıkma umutlarını kaybettiğini vurguladı.

"Fenerbahçe ile ilgili ne görmek istiyorsanız, karşınızda duruyor. Bizler Fenerbahçe'nin çocuklarıyız. İyi ki Fenerbahçe var. Daha önce bu konuma gelebileceğimi düşünmüyordum. Farklı arayışlardaydım. Tahir hocamızın gelmesi ve başkanımızın bu felsefesiyle beraber karşınızdayım."

[Fotoğraf: AA]

Melih Bostan ise "Bu kulübe 12 yaşında geldim ve 6 senedir buradayım. Bu forma altında çok gururluyum. A takımda çubuklu formayla gol atmanın hayalini kuruyorum. Bunun karşılığını çok çalışıp vereceğim. İyi ki Fenerbahçe. Hedefim en kısa sürede kalıcı olmak." diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

İsak Vural: En iyisini yapacağım

Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural, sarı-lacivert renklerle doğmuş bir çocuk olduğunu dile getirdi. İsak, babasının çok fanatik Fenerbahçeli olduğunu anlattı.

"Ben sarı-lacivert renklerle doğmuş bir çocuk olarak bu güzel stadyumda ve bu büyük taraftarların önünde oynamanın hayaliyle büyüdüm. Burada olmaktan çok mutluyum. Babam ve büyük babam her zaman Fenerbahçe taraftarıydı. Ne mutlu ki bunu bana aşıladılar. Bu takıma yardım edebilmek için en iyisini yapacağım. İyi ki Fenerbahçe. Annem babam ve anneannemle futbol oynardım. Onlara bana çok şey öğretti. Hepsine minnettarım. Burada A takımla antrenman yapma fırsatım olacak. Önceki takımlarda bu fırsatım yoktu. Bu yolu seçtim ve kalbimle buraya geldim."

[Fotoğraf: AA]

Tahir Karapınar: Çok gururluyum

"Çok gururluyum. Fenerbahçe'ye kültürlü oyuncular yetiştirmek istiyoruz. Bana büyük teveccüh gösteriliyor. Onlar benim evlatlarım gibi. Onları en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz. Bu fırsat verildiği için çok teşekkür ediyorum."