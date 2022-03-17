Paul Pogba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Manchester United'ın Atletico Madrid ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı sırasında hırsız girdiğini duyurdu.

Pogba, şu sözleri kullandı:

"Ailemizin en kötü kabusunu yaşadık. Bebeklerimiz odalarında uyurken evimize girilip, hırsızlık yapıldı. Hırsızların evden ayrılması beş dakikadan kısa sürse de evdeki her şeyden daha değerli olan güvenlik duygusunu bizden aldılar. Bunu, evde olmadığımızı bildikleri için salı günkü maçın son dakikalarında yaptılar. Eşimle beraber çocuklarımızın zarar görüp görmediğini bilmeden eve koştuk. Bir baba için dünyada çocuklarını koruyamama kaygısından kötü bir duygu yok."

Yıldız orta saha oyuncusu, kendisine ardımcı olacak kişilere ödül vereceğini belirtti.