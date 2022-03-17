Antrenmanda sakatlanan Pedro Henrique'nin sağlık durumu hakkında kulübün resmi internet sitesinde açıklama yapıldı.

"Pazar günü sahamızda oynayacağımız Altay maçının hazırlıkları kapsamında dün yaptığımız antrenman sırasında sağ üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Pedro Henrique'ye yapılan kontrollerde, sağ üst adalesinde hafif seviyeli yırtık tespit edildi."

Sağlık ekibi tarafından tedavisine başlanan Henrique, ligin 30. haftasında 20 Mart Pazar günü oynanacak Altay maçında forma giyemeyecek.

Sivassporlu futbolcular taraftarları Altay maçına davet etti

20 Mart Pazar günü Altay'ı ağırlayacak Demir Grup Sivasspor'da forma giyen futbolcular, taraftarlara çağrıda bulunarak takımı yalnız bırakmamalarını istedi.

Kulübün sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoda kamera karşısına geçen futbolcular Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Pedro Henrique, Moussa Konate, Erdoğan Yeşilyurt, Özkan Yiğiter, Olarenwaju Kayode, Kerem Atakan Kesin, Fredrik Ulvestad ve Ali Şaşal Vural, taraftarları Altay maçına davet etti.

Haydi Sivas, takımını yalnız bırakma. Sivas için, Sivasspor için, sizin için biz sahada siz de tribünde 90 dakika mücadeleye hazır mısınız?



https://t.co/Jf1A2Tssk4 pic.twitter.com/J7exh0B73y — Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) March 17, 2022

Görüntüde, yabancı futbolcuların da Türkçe olarak taraftara çağrıda bulunduğu görüldü. Video, sosyal medyada kısa zamanda büyük beğeni ve etkileşim aldı.

Öte yandan, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak Sivasspor-Altay maçının bilet fiyatları ise VIP Alt Tribün 35, Maraton 25, Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün 15, Kadın Tribünü de 20 lira olarak belirlendi.​​​​



