Depremzede çocuklar için "TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı" yapıldı

Deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması hedefiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Sports'un ana paydaşlığında başlatılan "Omuz Omuza" kampanyası kapsamında organize edilen gösteri maçı, deprem nedeniyle ligden çekilmek zorunda kalan Atakaş Hatayspor'un gelecek sezon maçlarını oynayacağı Mersin Stadyumu'nda yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Özel müsabakada 25 depremzede çocuk ile TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop yanı sıra Faruk Atalay, İbrahima Yattara, Altan Aksoy, Saffet Akyüz, Sabri Sarıoğlu, Volkan Arslan, Uğur İnceman, Orhan Şam, Gökhan İnler, Henry Onyekuru, Youness Belhanda, Erce Kardeşler, Ali Yıldız, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Burak Bekaroğlu ile Bertuğ Yıldırım, Ferhat Göçer ve Alişan forma giydi.

Takımların 20'şer dakikalık iki devre üzerinden yaptığı karşılaşmayı eski FIFA hakemi Cüneyt Çakır yönetti. Volkan Demirel, Vincenzo Montella, Hakan Ünsal ve Oğuz Çetin de takımların teknik direktörlük görevini üstlendi.

Beyaz takımın, kırmızı takımı 6-4 yendiği müsabakanın ardından düzenlenen törende katılımcılara kupa ve madalya verildi.

[Fotoğraf: AA]

"Depremzede kardeşlerimiz bir nebze de olsa nefes aldı"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, törendeki konuşmasında, maçtan keyif aldıklarını belirtti.

"Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin bir nebze de olsa nefes almasını sağladık. Bu anlamda değerli TFF Başkanımıza teşekkür ediyorum."

Nebati, TFF'nin, maçı izlemeye gelen her taraftar adına "Omuz Omuza" kampanyasına 50 lira bağış yapacağını vurguladı.

"Bugün sadece bu organizasyonu yapmakla kalmadılar aynı zamanda maddi destekle bulunmakla bize büyük bir güç verdiler. Çok değerli futbolcularımız, hocalarımız, hakemler buradaki varlıklarıyla deprem bölgesindeki kardeşlerimize hakikaten bir nefes aldırdı. TFF, ilk günden beri sadece futbolla ilgili adımları atmıyor. Depremle ilgili gerekli her türlü insani yardımı da çok hızlı şekilde gerçekleştirerek Federasyonun aynı zamanda Türkiye'nin güçlü bir kurumu olduğunu ortaya koymuş oldu."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"İnşallah Hatayspor burada çok güzel bir sezon geçirir"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de Hatayspor'un yeni sezonda maçlarını Mersin'de oynayacağını anımsatarak, organizasyonun hem bunun tanıtımını yaptığını hem de Mersin'de yaşayan Hataylıları ağırladığını anlattı.

Büyükekşi, Nebati'ye katılımı için teşekkür etti.

"Özellikle depremzede gençlerimize, çocuklarımıza, 'Omuz Omuza' kampanyası ile büyük bir destek veriyoruz, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Nurdağı'nda, İslahiye'de 4 bin konteyner yapıyoruz. Federasyonumuz, kampanyaya buraya seyirci olarak gelen her kişi adına 50 lira yatırıyor. İnşallah Hatayspor burada çok güzel bir sezon geçirir."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Mersin halkının bu desteğini her zaman bekliyoruz"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de Nebati ve Büyükekşi'ye teşekkür etti.

"Gerçekten ilk günden beri yanımızdalar. Çocukları mutlu etmek için buradayız. İnşallah biz de dedikleri gibi seneye maçlarımızı burada oynayacağız. Mersin halkının bu desteğini her zaman bekliyoruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı"nı Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve çok sayıda taraftar da izledi.