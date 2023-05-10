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Spor
DHA 10.05.2023 19:46

Hatayspor gelecek sezon antrenmanlarını Erdemli’de yapacak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Hatayspor, 6 Şubat depreminden sonra ligden çekilmek zorunda kaldı. Tesisleri zarar gördüğü için gelecek sezon antrenmanlarını ve kalacak yer olarak Erdemli’de bulunan Atış Poligon'undaki tesisi kullanacak” dedi.

Hatayspor gelecek sezon antrenmanlarını Erdemli’de yapacak
[Fotograf: DHA]

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi beraberinde Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, Hatayspor Kulübü Başkanı Aydın Toksöz, Teknik Direktör Volkan Demirel ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Türkiye’nin en büyük atış poligonu özelliğine sahip Erdemli Atış Poligonu tesislerini gezerek tesis hakkında Erdemli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Keskin’den bilgi aldı.

Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hatayspor için gelecek sezonu hazırlıkları için Erdemli Atış Poligonu tesisleri tahsis edildi. 

“Hatayspor, 6 şubat depreminden sonra tesisleri zarar gördüğü için antrenman yapacak yer konusunda çalışmalar yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığımız Hatayspor için burayı kendi tesisleri yapılana kadar tahsis etti. En az bir yıl boyunca burada misafir olarak kalacaklar ve antrenmanlarını burada yapacaklar. Bugün tesisimizi gezdik ve çok güzel bir tesis ancak futbol sahası eksiği bulunmaktadır. Onun için yapımına başlanılan sahamızı da gördük. Antrenman için buraya 2 adet futbol sahası yapılacak. İnşallah kısa sürede antrenman yapılacak saha da yapıldıktan sonra bir eksiği kalmayacak. Ayrıca Hatayspor gelecek sezon maçlarını da Mersin Stadı'nda yapacak. Bu çalışmalara Türkiye Futbol Federasyonu olarak gereken desteği vereceğiz.”

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