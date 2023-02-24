Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Deprem nedeniyle durdurulan spor organizasyonları yeniden başlayacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, deprem felaketi nedeniyle durdurulan spor organizasyonlarının yeniden başlayacağını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, durdurulan spor organizasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımında, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında durdurulan spor organizasyonları yeniden başlıyor. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne ihtiyacımız var. #HepBirlikte yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Deprem Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Son Haberler
- 21:25
- 21:23
- 20:59
- 21:06
- 20:27
Sıradaki Haber
Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz