UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında son 16 turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Demir Grup Sivasspor'un İtalya ekibi Fiorentina ile eşleştiği son 16 turunda Medipol Başakşehir'in rakibi ise Belçika temsilcisi Gent oldu.

Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor, deplasmandaki ilk maçlarına 9 Mart'ta çıkacak. Rövanş karşılaşmalarında ise Medipol Başakşehir 15 Mart'ta, Demir Grup Sivasspor 16 Mart'ta rakibini konuk edecek.

Son 16 turunda eşleşmeler şu şekilde:

Fiorentina (İtalya) - Demir Grup Sivasspor (Türkiye)

Gent (Belçika) - Medipol Başakşehir (Türkiye)

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - West Ham United (İngiltere)

Lazio (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Lech Poznan (Polonya) - Djurgarden (İsveç)

Basel (İsviçre) - Slovan Bratislava (Slovakya)

Sheriff (Moldova) - Nice (Fransa)

Anderlecht (Belçika) - Villarreal (İspanya)

Fiorentina

Fiorentina, İtalya Ligi'nin (Serie A) köklü kulüplerinden biri olarak dikkati çekiyor. Serie A'da 1955-56 ve 1968-69 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşama başarısı gösterdi.

1960-1961 sezonunda UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda mücadele eden Mor Menekşeler, finalde Glasgow Rangers'ı geçerek şampiyonluğa uzandı.

1956-1957 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e kaybeden Fiorentina, 1989-1990 sezonunda da UEFA Kupası finalinde Juventus'a yenildi.

Maçlarını 47 bin kişilik Artemio Franchi Stadı'nda oynayan mor-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano yapıyor.

Medipol Başakşehir'in grubunu 2. sırada tamamladı

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne elemelerde play-off turundan katılan Fiorentina, Hollanda ekibi Twente'yi eleyerek Medipol Başakşehir'in de yer aldığı A Grubu'nda mücadele etti.

Grubunda oynadığı 6 maçta topladığı 13 puanla Medipol Başakşehir'in averajla gerisinde 2. sırada yer alan İtalya temsilcisi, play-off turunda Portekiz ekibi Braga'yı iki maçta da (4-0/3-2) yenerek son 16 turunda Sivasspor'un rakibi oldu.

Ligde 14. sırada

Fiorentina bu sezon Serie A'da üst sıralardan uzak kaldı.

Ligde geride kalan 23 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 yenilgi alarak 25 puan toplayan mor-beyazlı takım, 14. sırada kendisine yer buldu.