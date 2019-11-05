7. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe, Gençlerbirliği (D) ve Sivasspor randevularında forma giyemeyen tecrübeli santrforun bu haftaki Beşiktaş deplasmanına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi.

Rodallega için son kararı teknik direktör Mehmet Özdilek verecek

Yeşil-siyahlılarda tedavisi süren Kolombiyalı golcü Oscar Estupinan'ın forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

Kendi sahalarında kaybettikleri puanları deplasmanda telafi etmek istediklerini dile getiren profesyonel futbol şube sorumlusu Ali Fırat, "Ligin henüz başındayız. Sanki takım düşmüş gibi bir hava yaratılmasının anlamı yok. Endişe etmeye ve kaygılanmaya lüzum yok. Paniklemeden, takımımıza sahip çıkalım" dedi.

Kaynak: DHA