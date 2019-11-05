TRT SPOR2’de golf şöleni05 Kasım 2019 Salı 11:39 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 11:58
Golfün en prestijli organizasyonlarından Türk Hava Yolları Açık başlıyor. Antalya Belek'te 7-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon, TRT SPOR2'den canlı yayınlar ile sporseverlere ulaşacak.
Avrupa turu Rolex serisinin altıncı organizasyonu olan Türk Hava Yolları Open, 7'nci kez kapılarını açıyor. 7 milyon dolar toplam ödüllü organizasyonda 75 oyuncu sahaya çıkacak.
Amatör milli sporcumuz Taner Yamaç da turnuvada mücadele edecek
Son iki yılın Türk Hava Yolları Açık şampiyonu İngiliz Justin Rose’un yanı sıra Avrupa turu genel klasman lideri Avusturyalı Bernd Wiesberger, Antalya'da yer alacak isimlerden sadece ikisi.
7-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek organizasyona Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü ev sahipliği yapacak.
Mücadeleler TRT SPOR2'den canlı yayınlar ile sporseverlere ulaşacak.
Kaynak: TRT SPOR