Avrupa turu Rolex serisinin altıncı organizasyonu olan Türk Hava Yolları Open, 7'nci kez kapılarını açıyor. 7 milyon dolar toplam ödüllü organizasyonda 75 oyuncu sahaya çıkacak.

Amatör milli sporcumuz Taner Yamaç da turnuvada mücadele edecek

Son iki yılın Türk Hava Yolları Açık şampiyonu İngiliz Justin Rose’un yanı sıra Avrupa turu genel klasman lideri Avusturyalı Bernd Wiesberger, Antalya'da yer alacak isimlerden sadece ikisi.

7-10 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek organizasyona Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü ev sahipliği yapacak.

Mücadeleler TRT SPOR2'den canlı yayınlar ile sporseverlere ulaşacak.

Kaynak: TRT SPOR