Philadelphia 76'ers Phoenix Suns deplasmanına konuk oldu. Joel Embiid'in cezası nedeniyle Sixers adına yer almadığı maça, Furkan Korkmaz ilk 5'te çıktı.

Deplasman ekibi ilk yarıyı 61 - 55 üstünlükle kapadı

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna ortak olan Phoenix, maç sonunu da daha iyi oynadı.

Milli basketbolcumuz Furkan'ın son periyotta kaydettiği 11 sayı yeterli olmadı ve Phoenix Suns maçı 114-109 kazandı.

Phoenix'te Devin Booker 40 sayı 4 ribaunt 3 asistle galibiyetin hazırlayıcısı olurken, 6000 sayı barajını NBA tarihinde en genç yaşta geçen sekizinci oyuncu oldu.

Sezonun 6'ncı maçında ilk mağlubiyetini alan Philadelhpia'da 33 yaşındaki Al Horford 32 sayı ile öne çıktı.

Son zamanlarda yükselen performansıyla dikkat çeken milli Basketbolcumuz Furkan Korkmaz ise 20 sayı ile kariyer rekorunu kırdı.

Harden coştu

Houston Rockets, Fedex Forum'da Memphis Grizzlies'a konuk oldu.

Russel Westbrook'un dinlendirildiği maçın ilk yarısını Houston 62 - 60 önde kapadı.

Devre dönüşünde sayı yükünü tek başına üstlenen James Harden'la oyunun kontrolünü elinde bulunduran deplasman ekibi parkeden 107 - 100'lük skorla galip ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonun MVP'si Harden, Rockets adına 44 sayı 10 ribaunt ile takımına galibiyeti getirdi.

Memhpis Grizzlies'ta ise çaylak Ja Morant 23 sayı 6 asist ile öne çıktı.

Barclays Center'daki maçta ise Brooklyn Nets, New Orleans Pelicans'ı ağırladı.

Maça hızlı başlayan Nets soyunma odasına 67 - 50 üstün girdi.

New Orleans üçüncü çeyrekte hücumda 48 sayı üreterek farkı 6 sayıya kadar indirdi.

Dördüncü periyotta oyunun kontrolünü tekrar eline alan Brooklyn Nets maçı 135 -125 kazandı.

Nets'te 6 oyuncu çift haneli sayılarla skora katkıda bulunurken, Kyrie Irving 39 sayı 9 asist ile galibiyetin kilit ismi oldu.

New Orleans Pelicans'ta ise Brandon Ingram 40 sayı ile kariyer rekoru kırdı

Milwaukee Bucks, deplasmanında Minnesota Timberwolves'u 134 - 106 ile rahat geçti.

Milwaukee'de Yannis Andetokunbo 34 sayı 15 ribaunt ile maçın yıldızı olurken, diğer milli temsilcimiz Cedi Osman'da maçı 5 sayı 4 ribaunt ile tamamladı.

Kaynak: TRT SPOR