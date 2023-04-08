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Spor
AA 08.04.2023 14:05

Denizlispor kümede kalmak için umutlu

Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz, Spor Toto 1. Lig'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından kümede kalma umutlarının azaldığını ancak son saniyeye kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Denizlispor kümede kalmak için umutlu

Mehmet Uz, Tuzlaspor karşısında aldıkları mağlubiyetin işlerini iyice zorlaştırdığını kaydetti.

Altaş Denizlispor'un dar bir kadroyla mücadele ettiğini, sakat ve cezalı oyuncuların artmasıyla 21 kişilik listeyi dahi dolduramaz hale geldiklerini aktaran Uz, "Bu kadar olumsuzluğa rağmen mücadelemizi sürdürüyoruz. Son maçın son saniyesine kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA / Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz[Fotoğraf: AA / Denizlispor Kulübü Başkanı Mehmet Uz]

İki sezondur aynı ana kadroyla sahaya çıktıklarına dikkati çeken Uz, bu sezon transfer yasağı ve 3 puan silinmesi gibi sıkıntılar da yaşadıklarını hatırlattı.

Uz, kendisinin milletvekili aday adayı olması nedeniyle "kulübü boşladığı" yönünde eleştiriler geldiğini de belirtti.

"Ben daha önce iki defa aday olduğum partimden (MHP) yine aday adaylık başvurusunda bulundum. Bunu yaparken kulüp başkanlığı görevimi aksatmadım. Her zaman öncelik Denizlispor Kulübü oldu. Kulübü daha iyi yönetecek varsa, daha önce de defalarca söylediğim gibi buyursun gelsin. Göreve talip olanların önünü açmak için olağanüstü genel kurul kararı aldık ama kimse gelmedi. İki sezondur bu kulübün nasıl ayakta kaldığını merak edip kapımızı çalan olmadı. Maliyetin üçe katlandığı ve gelirin düştüğü bu zaman zarfında şikayet etmeden görevimizi yerine getirmek için çalıştık. Zoru gördüğünde mazeretler öne sürüp bırakanlardan olmadık, olmayacağız da."

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