Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Davide Biraschi Fatih Karagümrük'te
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan oyuncu Davide Biraschi'yi kadrosuna kattı.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki savunma oyuncusunu sezon sonuna kadar kiraladı.
İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'dan kiralanan Biraschi, bu sezon ligde 14, İtalya Kupası'nda da 2 olmak üzere toplam 16 maçta forma giydi.
Çeşitli yaş kategorilerinde 5 kez İtalya Milli Takımı forması giyen Biraschi, Genoa'nın yanı sıra Avellino ve Grosseto formaları da giydi. Kariyerine Karagümrük'te devam edecek Davide Biraschi'ye Karagümrük formasıyla başarılar dileriz.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 17, 2022
Etiketler: Fatih Karagümrük Transfer Haberleri
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