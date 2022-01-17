Adanaspor maçı öncesi rutin olarak uygulanan COVID-19 testleri sonucu, teknik ekibimizde yer alan bir antrenör ve A takımda yer alan iki futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.



Antrenörümüz ve sporcularımızla ilgili tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/8gYqHABTr0