Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nde 3 pozitif vaka
Gençlerbirliği, 2 futbolcu ve 1 antrenörün koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Adanaspor maçı öncesi rutin olarak uygulanan COVID-19 testleri sonucu, teknik ekibimizde yer alan bir antrenör ve A takımda yer alan iki futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) January 17, 2022
Antrenörümüz ve sporcularımızla ilgili tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/8gYqHABTr0
Etiketler: Gençlerbirliği Koronavirüs Süper Lig
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