Teknik direktör değişikliği ilk hafta sahaya olumlu yansımadı. Süper Lig'de 21. hafta maçlarına yeni teknik direktörleriyle çıkan üç kulüp istediği sonucu alamadı.

Fenerbahçe Vitor Pereira'nın görevine son verdikten 24 gün sonra 2014-2015 sezonunda sarı lacivertli takımı çalıştıran İsmail Kartal'la anlaştı.

Kadıköy ekibi deneyimli çalıştırıcı ile çıktığı ilk maçta Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin Akdeniz ekibi karşısında aldığı 1 puan kadar ortaya koyduğu futbol da camiayı tatmin etmedi.

Torrent kötü gidişi durduramadı

Galatasaray'daki kötü gidişi Domenec Torrent de durduramadı. Sarı kırmızılı kulüp Fatih Terim'le yolları ayırdıktan 1 gün sonra İspanyol teknik adam ile anlaştı.

Galatasaray 59 yaşındaki çalıştırıcıyla çıktığı ilk maçta deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 4-2 yenildi. Bu mağlubiyet sarı kırmızılı ekibin Lig'de bu sezon en çok gol yediği karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Altay'da Nobre yenilgi ile başladı

Teknik direktör değişikliğinde aradığını bulmayan bir başka kulüp Altay oldu.

13 Ocak'ta Mustafa Denizli ile yollarını ayıran Ege temsilcisi bir gün sonra tecrübeli çalıştırıcının yardımcısı Mert Nobre'yi göreve getirdi.

Siyah beyazlılar 41 yaşındaki teknik adamla çıktığı karşılaşmada evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Mert Nobre'nin ilk maçında Altay yüzde 33'le bu sezon en az topa sahip olduğu üçüncü müsabakayı oynadı.

Bu arada Fenerbahçe,Galatasaray ve Altay sezonun ilk yarısında bu haftaki rakiplerini yenmeyi başarmıştı.