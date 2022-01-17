Haber Giriş: 17 Ocak 2022 Pazartesi 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Halkbank'ın Challenge Kupası maçları iptal edildi
Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın Challenge Kupası son 16 turunda Union Raiffeisen ile yapması planlanan iki maç, Avusturya temsilcisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle iptal edildi.
Halkbank Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 18-19 Ocak günlerinde Union Raiffeisen ile Ankara'da oynanması planlanan iki karşılaşmanın, Avusturya temsilcisinin birçok oyuncusunda COVID-19 çıkması nedeniyle iptal edildi.
Union Raiffeisen'in Türkiye'ye gelemeyeceğini bildirmesi üzerine Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) hükmen galip ilan ederek turu geçmesine karar verdiği Halkbank, çeyrek finale yükseldi.
Etiketler: Koronavirüs Voleybol
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