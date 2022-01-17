Halkbank Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 18-19 Ocak günlerinde Union Raiffeisen ile Ankara'da oynanması planlanan iki karşılaşmanın, Avusturya temsilcisinin birçok oyuncusunda COVID-19 çıkması nedeniyle iptal edildi.

Union Raiffeisen'in Türkiye'ye gelemeyeceğini bildirmesi üzerine Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) hükmen galip ilan ederek turu geçmesine karar verdiği Halkbank, çeyrek finale yükseldi.