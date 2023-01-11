Karşılaşmanın ilk periyodunda konuk ekip Benfica daha iyi bir oyun sergiledi. Broussard'ın basketleriyle ilk 8 dakikalık bölümde farkı 9 sayıya kadar çıkaran (9-18) Portekiz ekibi, Olaseni'nin etkili oynadığı Darüşşafaka'nın skoru eşitlemesine izin vermedi ve bu periyodu 24-18 önde tamamladı.

İkinci periyoda daha etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk iki dakikalık bölümde farkı 1 sayıya kadar düşürdüyse de (23-24), Gomes ve Douglas'tan bulduğu sayılarla periyodu önde götürmeyi başaran konuk ekip, ikinci devreye de 42-35 üstün girdi.

Üçüncü periyot başlangıcında konuk ekip Carter ve Douglas'tan bulduğu sayılarla farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 38-48. Seri sayılarla eşitliği yakalayıp bitime 3,5 dakika kala ilk kez öne geçen (51-50) ev sahibi ekip, çeyreği de 55-53'lük skorla önde kapattı.

Üstünlüğün sürekli el değiştirdiği son çeyrekte, konuk ekipte Douglas, ev sahibi ekipte de Starks ve Ercan Osmani etkili oldu. Son çeyrek 68-68 beraberlikle bitti ve maç uzatmaya gitti.

Uzatma periyodunda Doğuş Özdemiroğlu ve Ercan Osmani'nin iyi oyunuyla maça ağırlığını koyan Darüşşafaka, karşılaşmadan 11 sayılık farkla 83-72 galip ayrıldı ve son 16 turuna kaldı.

Serinin ilk maçını da deplasmanda 89-76'lık skorla kazanma başarısı gösteren Darüşşafaka'da, Starks ve Ercan Osmani 20'şer sayıyla galibiyete katkı sundu. Rakip Benfica'da Douglas'ın 20 sayısı galibiyete yetmedi.