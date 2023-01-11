Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 22:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrumspor, Gökdeniz Bayrakdar'ı kiraladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor, 21 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Gökdeniz Bayrakdar. Fraport TAV Antalyaspor forması giyen Bayrakdar satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralanmıştır. Gökdeniz Bayrakdar'a formamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Bodrum TFF 1. Lig
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