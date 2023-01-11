Aston Villa Kulübü, 29 yaşındaki İspanyol futbolcuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında, transferin 13,3 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Kariyerinde Mallorca, Rayo Vallecano ve Elche gibi takımlarda oynayan Moreno, 2019'da Real Betis'e transfer oldu. Moreno, Real Betis formasıyla 122 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.