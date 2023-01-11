Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 22:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Alex Moreno Aston Villa'da
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, İspanya'nın Real Betis takımından sol bek Alex Moreno'yu kadrosuna kattı.
Aston Villa Kulübü, 29 yaşındaki İspanyol futbolcuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında, transferin 13,3 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Kariyerinde Mallorca, Rayo Vallecano ve Elche gibi takımlarda oynayan Moreno, 2019'da Real Betis'e transfer oldu. Moreno, Real Betis formasıyla 122 maça çıktı ve 6 gol kaydetti.
Etiketler: İngiltere
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