Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 02:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan altın madalya kazanan güreşçilere tebrik
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal ile Murat Fırat'ı tebrik etti.
Oktay, Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımında, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli sporcularımız Kerem Kamal ve Murat Fırat'ı gönülden kutluyorum" ifadesini kullandı.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran millî sporcularımız Kerem Kamal ve Murat Fırat’ı gönülden kutluyorum. ????????????— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 3, 2022
Etiketler: Fuat Oktay Avrupa Güreş Şampiyonası
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